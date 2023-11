Mercato : Le Real Madrid se moque-t-il du PSG avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a communiqué la semaine dernière : aucune négociation avec Kylian Mbappé dans le cadre de son éventuelle venue en Espagne en fin de saison. Ces dernières heures, la presse ibérique a lâché une bombe en annonçant ne pas être intéressé par ce transfert. RMC Sport affirme que ce ne serait qu’un coup calculé pour limiter la casse. Le Real Madrid se paye-t-il le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Après des échecs en 2017, en 2021 et surtout en 2022 alors que Kylian Mbappé semblait se diriger vers le Real Madrid en tant qu’agent libre, le club merengue a pris la décision de s’éloigner des rumeurs de transferts concernant le meilleur buteur de l’histoire du PSG. C’est en effet le message que le Real Madrid a fait passer samedi dernier par le biais d’un communiqué.

Le Real Madrid se retire du feuilleton Mbappé selon la Cadena SER

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ». Mercredi, la Cadena SER en a rajouté une couche. Selon les informations du média ibérique, le Real Madrid aurait fermé le dossier Mbappé. Les raisons seraient multiples. À commencer par le montant global de l’opération, que ce soit le salaire ou la prime à la signature alors qu’il se trouvera dans l’année de ses 26 ans en 2024. L’autre résiderait dans la volonté du Real Madrid de miser sur ses jeunes talents et notamment Endrick alors que Jude Bellingham apporte entière satisfaction en parallèle depuis le début de saison. Et pour finir, certains membres du vestiaire du Real Madrid craindraient que la venue de Mbappé chamboule la bonne atmosphère ambiante en coulisses.

Le Real Madrid à l’origine de l’information de la Cadena SER ?