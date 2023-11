Deux recrues du PSG à la peine à cause de Mbappé ? Il fustige !

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, la concurrence est rude en attaque pour celui qui va évoluer aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. En raison de l’omniprésence de Mbappé autour de qui le jeu est tourné, le poste d’avant-centre devient délicat au PSG. Pour Ludovic Obraniak, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani doivent exposer leurs caractères.

En atteste le match du PSG au Stade de Reims ce samedi, le poste de numéro 9 du Paris Saint-Germain n’est pas facile cette saison. Kylian Mbappé cristallise les attentions et tout passe par le capitaine de l’équipe de France en attaque.

«Au PSG on ne joue pas pour le numéro 9, mais pour l’ailier»

Aligné à la pointe de l’attaque du PSG ce samedi, Gonçalo Ramos n’a eu que la première période à se mettre sous la dent avant d’être remplacé à la mi-temps par Vitinha. Avant la rencontre pour Prime Video , Ludovic Obraniak faisait un constat clair sur la tâche ardue de Ramos et de Randal Kolo Muani. « Ramos et Kolo Muani galèrent à cause de Mbappé ? Ça a un lien aussi avec les joueurs avec lesquels vous jouez, Dembélé, Mbappé ce sont des provocateurs. Et parce que vous êtes numéro 9, tout se passe dans la spontanéité. Vous êtes au centimètre près; donc il faut souvent qu’il y ait du jeu en une touche de balle pour que vous puissiez briller. Il y a des clubs où on joue pour le numéro 9, au PSG on ne joue pas pour le numéro 9, mais pour l’ailier, donc le numéro 9 est plus un relais ».

PSG : Il annonce la couleur face à Mbappé https://t.co/uDLCcjehN5 pic.twitter.com/qAj4cx4Bdl — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«C’est à eux aussi de montrer un peu de caractère»