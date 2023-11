Le PSG a recruté «une bête», Messi est dégouté

La rédaction

Jeudi soir, l'Uruguay a réalisé une sacrée performance en mettant fin à la série d'invincibilité de l'Argentine qui n'avait plus perdu depuis un an. La Celeste s'est imposée 2 à 0 grâce à des buts de Ronald Araujo et Darwin Nunez. Mais la presse uruguayenne s'est surtout attardée sur la prestation impressionnante de Manuel Ugarte.

Depuis son entrée en lice à la Coupe du monde et une défaite surprise contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine n'avait plus perdu. Un an à enchaîner les victoires en surfant sur son troisième titre mondial. Mais la série a pris fin dans la nuit de jeudi à vendredi puisque l'Uruguay est venu s'imposer à La Bombonera grâce à des réalisations de Ronald Araujo et Darwin Nunez (2-0). Cependant, un autre joueur a crevé l'écran, à savoir Manuel Ugarte, qui ne s'est pas seulement distingué pour son clash avec Rodrigo De Paul. La presse uruguayenne s'est montrée très impressionnée.

L'Uruguay s'enflamme pour Ugarte

Impressionnant, le milieu de terrain du PSG a notamment été salué par El Pais . « Il s'est parfois intercalé entre les deux défenseurs centraux. Il a joué un rôle important au milieu du terrain et a donné de l'équilibre à l'équipe », écrit le quotidien comme rapporté par CulturePSG . El Pais insiste sur le « grand match » de Manuel Ugarte, décrit comme un « joueur polyvalent » et lui attribue la magnifique note de 9/10 pour sa prestation contre l'Argentine.

«Il a de la personnalité, de la présence, une bête»