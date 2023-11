Bonne nouvelle pour le PSG avec cette recrue

Amadou Diawara

Lors du choc entre l'Argentine et l'Uruguay ce vendredi, Manuel Ugarte a écopé d'un carton jaune. Un avertissement synonyme de suspension pour le prochain match de la Celeste, prévu face à la Bolivie ce mercredi. Alors que le PSG affronte l'AS Monaco vendredi, Luis Enrique devrait apprécier la nouvelle.

Lors de cette trêve internationale, l'Uruguay doit affronter à la fois l'Argentine et la Bolivie. Ce vendredi, la Celeste a disputé le premier acte face à l' Albiceleste . Et la bande à Manuel Ugarte a réussi à s'imposer face à celle de Lionel Messi (0-2).

Annoncé au PSG, son transfert est programmé ? https://t.co/IQHMDPv0cC pic.twitter.com/ettQFCbjRG — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Ugarte est suspendu pour Uruguay-Bolivie

Durant le choc entre l'Uruguay et l'Argentine, Manuel Ugarte a écopé d'un carton jaune. Un avertissement synonyme de suspension pour la prochaine rencontre de la Celeste , soit ce mercredi contre la Bolivie. Une nouvelle qui arrange bien le PSG.

Ugarte présent pour PSG-Monaco ?

Alors que le PSG affronte l'AS Monaco ce vendredi, Luis Enrique va pouvoir compter sur Manuel Ugarte. En effet, son milieu de terrain uruguayen ne foulera pas la pelouse du Centario deux jours plus tôt. S'il n'était pas suspendu, Manuel Ugarte n'aurait certainement pas participé à la treizième journée de Ligue 1, et ce, en raison du long voyage réalisé depuis l'Amérique du Sud seulement quelques heures auparavant.