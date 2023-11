Il quitte le PSG pour l’OM et passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retraité des terrains depuis 2016, Lorik Cana est l'un des rares joueurs à avoir porté le maillot du PSG et de l'OM au cours de sa carrière. Ce mercredi, l'ancien international albanais a joué au jeu des comparaisons. L'ancien défenseur garde un souvenir ému de son passage à Paris, mais reconnu le talent de certains joueurs marseillais. Il raconte.

Arrivé au PSG en 2003, Lorik Cana prenait la décision de s'envoler pour l'OM deux ans plus tard. « Pour moi, c’était Marseille, le seul club français dont j’étais supporter. Et je voulais rester en France. Le club correspondait à ma mentalité, à mon ADN. Quand tu as un rêve de gamin et que tu as la possibilité de le réaliser, tu n’y penses pas à deux fois. Ça s’est fait d’une manière extraordinaire. J’ai été adopté assez rapidement par cette ville et ses gens qui ont cette passion pour le football » a raconté l'ancien international albanais. A l'instar d'un Frédéric Déhu ou d'un Fabrice Fiorèse, il est l'un des rares joueurs à avoir défendu les couleurs du PSG et de l'OM au cours de sa carrière.

Lorik Cana n'oublie pas ses années PSG

Invité de RMC ce mercredi, Lorik Cana est revenu sur son passage au PSG. « La meilleure équipe dans laquelle j'ai joué ? C'est vrai que quand j'ai commencé mes premiers matchs, potentiellement avec l'équipe de Ronaldinho, avec Luis Fernandez. L'année d'après, lors de la première année avec Vahid également, on avait remporté la Coupe et nous étions vice-champions de France » a confié l'ancien défenseur.

« La meilleure génération était à l'OM »