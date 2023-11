PSG : «Sur une autre planète», il s’enflamme pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé affole les compteurs. Samedi, lors du succès historique de l'équipe de France face à Gibraltar (14-0), le capitaine des Bleus a atteint la barre des 300 buts en carrière à seulement 24 ans, faisant mieux que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au même âge. Jean-Pierre Papin est totalement impressionné par le Parisien qui est «sur une autre planète» selon ses dires.

Kylian Mbappé ne doute jamais bien longtemps. Après un léger passage à vide en octobre, l'attaquant du PSG empile les buts. Il a continué sur sa lancée samedi avec l'équipe de France en inscrivant un triplé qui lui a permis d'atteindre la barre des 300 buts en carrière à 24 ans et 333 jours. A titre de comparaison, Lionel Messi avait dû attendre jusqu'à ses 25 ans et 122 jours, tandis que Cristiano Ronaldo avait marqué son 300ème but à 27 ans. Les chiffres sont vertigineux pour Kylian Mbappé que Jean-Pierre Papin compare aux deux monstres du ballon rond.

«Je sais qu'il respire football, qu'il se prépare bien»

Invité à donner son avis sur Kylian Mbappé dans les colonnes de L'Equipe , le conseiller de Pablo Longoria à l'OM n'a dit que du bien du Parisien. « Jusqu'à combien il peut aller ? Mille. Non j'abuse... Mais Kylian, c'est lui qui décidera, tout simplement. Pour le côtoyer un peu, je sais qu'il respire football, qu'il se prépare bien... », a tout d'abord confié Jean-Pierre Papin. Pour lui, Kylian Mbappé est de la même trempe que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

«Ces mecs-là sont juste sur une autre planète, et Kylian fait partie de ça»