Mbappé prépare un coup, panique au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que son contrat s'achève en juin prochain, Kylian Mbappé a récemment évoqué sa volonté de disputer les Jeux Olympiques à Paris. Une sortie qui n'a rien d'anodine puisque le tournoi olympiques se disputera après la fin de son bail avec le PSG. Difficile donc de ne pas y voir un message pour son avenir qui devrait interpeller au sein du club de la capitale.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de susciter les interrogations au sujet de son avenir. D'autant plus qu'un enjeu majeur est à prendre en compte, à savoir sa participation ou non aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Et l'attaquant du PSG n'a pas caché sa motivation à l'idée d'y prendre part.

Surprise pour ce joueur du PSG ? Mbappé va trancher https://t.co/92IYXxijZE pic.twitter.com/8DEGSiXd4S — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Mbappé annonce son intention de disputer les JO

« Bien sûr, j’ai toujours voulu jouer les Jeux olympiques. Maintenant, c’est pas moi qui décide, c’est mon employeur qui décide. Ce serait un plaisir de les jouer, mais le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur ne veut pas que je les fasse, je les ferai pas et ça sera pas un problème, mais j’aimerais les jouer bien sûr », confiait Kylian Mbappé en conférence de presse vendredi.

Un discours bien préparé ?