Mbappé interpelle le PSG pour son grand projet

Alors qu’il ne l'avait plus fait depuis le mois de juin, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la rencontre entre l’équipe de France et Gibraltar samedi. Le capitaine des Bleus a notamment été interrogé sur son envie de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il a réaffirmé son ambition d’y participer, bien que la décision finale reviendra au PSG.

À l’instar d’Antoine Dupont, Kylian Mbappé pourrait lui aussi participer au Jeux olympiques de Paris 2024. L’attaquant du PSG n’a jamais caché son envie d’y prendre part, mais la décision finale ne lui revient pas. En effet, c’est au club de la capitale de décider s’il libérera Kylian Mbappé pour cette compétition, en sachant que cet été aura également lieu l’Euro 2024.

«Ce serait un plaisir de les jouer, mais le dernier mot revient à mon employeur»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Kylian Mbappé a de nouveau exprimé son envie de participer au JO de Paris 2024 : « Bien sûr, j’ai toujours voulu jouer les Jeux olympiques. Maintenant, c’est pas moi qui décide, c’est mon employeur qui décide. Ce serait un plaisir de les jouer, mais le dernier mot revient à mon employeur. Si mon employeur ne veut pas que je les fasse, je les ferai pas et ça sera pas un problème, mais j’aimerais les jouer bien sûr . »

«Moi ce que je veux, c’est bien sûr les jouer»