Antoine Dupont à 7 : Ses amis trouvent ça courageux !

Bientôt intégré en équipe de France de rugby à 7 pour préparer les prochains Jeux Olympiques, Antoine Dupont suscite de l’admiration auprès de ses amis. Cyril Baille le trouve « courageux » !

« On en a parlé ensemble. C’est courageux de sa part de passer du XV à 7 », confie Cyril Baille, le pilier du Stade Toulousain et de l’équipe de France au sujet du choix de son ami Antoine Dupont. « Je sais que moi je ne pourrai pas le faire , s’amuse le pilier international. Lui en tout cas il a les capacités et se sera une plus-value pour l’équipe de France à 7. C’est une expérience pour lui et ça l’aidera aussi à continuer à se construire dans sa carrière. Antoine c’est quelqu’un qui se donne beaucoup d’objectifs. C’est aussi un défi personnel pour lui je pense. Et nous on sera à fond derrière lui, même si je pense qu’il va nous manquer ici. Mais on est de tout cœur avec lui et je sais qu’il fera le maximum pour être le plus performant possible ».

Officiel, @NansDucuing postule pour #Paris2024 🇫🇷Selon vous, le staff de #France7 sera-t-il sensible à cette nouvelle candidature ? #Rugby7s | #SevensRugby | #jeuxolympiques | #olympics | #top14 | #ubb | #rugby | @JDARET pic.twitter.com/KXoTE4oD3Z — Sevens Rugby (@SevensRugbyFR) July 5, 2023

Dupont ne loupera pas les phases finales du Top 14

La Fédération Française de Rugby ayant confirmé l’information dans la semaine, Antoine Dupont jouera bien les Jeux Olympiques avec le maillot Bleu. Ce qui l’oblige à intégrer la préparation de l’équipe de France à 7 durant l’année 2024. En accord avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont pourra donc quitter son club pour s’entraîner au Seven. Mais cela ne se fera pas à n’importe quel moment. Les périodes d’absences d’Antoine Dupont correspondront au périodes internationales habituelles auxquelles le demi-de-mêlée participaient déjà en tant que capitaine du XV de France. Ainsi, Antoine Dupont sera absent de son club durant le Tournoi des 6 Nations. Mais cette fois, il ira avec le 7 avec Jérôme Daret plutôt qu’à Marcoussis avec Fabien Galthié. C’est l’accord trouvé entre la fédération et le club afin que le Stade Toulousain ne soit pas trop lésé, et que le joueur puisse aussi participer au phases finales si besoin.