XV de France : L’annonce tant attendue tombe pour Antoine Dupont

Thibault Morlain

Bien évidemment déçu de l’élimination du XV de France à la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont avait une grande décision à prendre. En effet, on attendait la réponse du demi de mêlée du Stade Toulousain concernant sa participation ou non aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Alors que ce feuilleton Dupont a fait énormément parler, on connait enfin l’issue de celui-ci.

A l’été 2024, Paris et la France accueilleront les Jeux Olympiques, réunissant alors les plus grands athlètes de la planète. Forcément, tout le monde veut être de la partie. Kylian Mbappé ne s’en cache pas, il veut être aux JO avec la sélection de Thierry Henry. Victor Wembanyama, qui a récemment fait l’impasse sur le Mondial de basket avec les Bleus, veut également être là pour cette Olympiade. Les cracks français seront donc au rendez-vous dans leur discipline et voilà qu’on peut également ajouter Antoine Dupont, qui va passer du XV de France à l’équipe de France de rugby à 7 pour l’occasion.

Antoine Dupont avec l’équipe de France de rugby à 7

Cela faisait maintenant plusieurs semaines que la question se posait concernant la participation ou non d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Cela sera bel et bien le cas comme l’a annoncé ce mercredi la Fédération Française de rugby. En effet, pour l’ AFP , la FFR a confirmé qu’Antoine Dupont va « intégrer le groupe qui préparera les Jeux olympiques » à partir de janvier.

Pas de Tournoi des 6 Nations avec le XV de France ?

On devrait donc voir Antoine Dupont aux JO 2024. Mais cette participation de la star du rugby français devrait également signifier qu’on ne devrait pas l’apercevoir avec le groupe de Fabien Galthié et le XV de France lors du prochain Tournoi des VI Nations. En effet, lors de cet événement, Dupont devrait prendre part à différents tournois avec les Bleus du rugby à 7 en guise de préparation pour les Jeux Olympiques. Croisons maintenant les doigts pour qu’il y ait la médaille d’or au bout…