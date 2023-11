XV de France : Alldritt lâche sa réponse sur l’arbitrage

Arnaud De Kanel

Eliminé en quart de finale de la Coupe du monde par l'Afrique du Sud, le XV de France, par la voix de son capitaine Antoine Dupont notamment, avait pesté contre l'arbitrage de Ben O'Keeffe. Interrogé sur le sujet qui fache, le troisième ligne Grégory Alldritt a déploré quelques décisions litigieuses mais il ne veut en aucun cas se réfugier derrière cette excuse.

Il y a un mois jour pour jour, le XV de France chutait cruellement en quart de finale de 'sa' Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29). Une défaite qui est restée en travers de la gorge des hommes de Fabien Galthié, attristés par ce scénario dingue et qui ont vu leur plus grand rêve se briser en partie à cause de certaines décisions arbitrale plutôt litigieuses. Grégory Alldritt a donné son avis sur la prestation de Ben O'Keeffe.



«Certaines décisions étaient limites...»

Dans un entretien accordé à L'Equipe paru la semaine passée, le troisième ligne du XV de France n'a pas voulu jeter la pierre à l'arbitre néo-zélandais, même s'il reconnait que certaines décisions n'ont pas joué en la faveur de son équipe. « Oui, certaines décisions étaient limites... Mais c'est le cas dans tous les matches. Dire que nous avons perdu à cause de l'arbitre ne nous permettra pas d'avancer. Il faut ouvrir les yeux sur notre performance, accepter cette élimination et avancer », a déclaré Grégory Alldritt. Le joueur du Stade Rochelais estime que le XV de France ne méritait pas de perdre.

«La frustration est encore plus grande»