XV de France : Fabien Galthié reçoit un soutien

Axel Cornic

L’échec à la Coupe du monde semble avoir cassé l’harmonie qui régnait autour du XV de France depuis quatre ans et cela met en péril le prochain mandat de Fabien Galthié, sous contrat jusqu’en 2028. Mais le sélectionneur français peut compter sur le soutien de Laurent Travers, le nouveau président du Racing 923 qui a succédé à Jacky Lorenzetti.

En vue de la Coupe du monde en France, tout le rugby tricolore a fait corps pour donner le maximum de chances au XV de France de Fabien Galthié. Mais l’élimination en quart de finale a tout remis en question, avec certains clubs du Top 14 qui ne semblent plus vouloir faire d’efforts pour soutenir les Bleus .

Une star du XV de France aux JO avec Dupont ? Un démenti tombe https://t.co/87QH2nmYhl pic.twitter.com/yu6LxtLCTA — le10sport (@le10sport) November 13, 2023

« Il faut aider l'équipe de France car il y a des joueurs du Top 14 au sein de celle-ci »

L’une des premières alarmes est venues du Racing 92, avec Jacky Lorenzetti qui a laissé entendre ne plus être vraiment disposé à laisser ses internationaux à la libre disposition du XV de France. Mais son successeur a semblé vouloir apaiser la situation. « Il y a des personnes qui sont plus habilitées que moi pour dire si Fabien Galthié doit être conservé ou non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aider l'équipe de France car il y a des joueurs du Top 14 au sein de celle-ci » a expliqué Laurent Travers, au micro de RMC Sport . « C'est un des championnats les plus attrayants au monde ».

« Quand on est manager, on sait qu'on va être sous les critiques, il faut l'accepter »