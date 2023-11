XV de France : Galthié reçoit déjà un appel pour le Tournoi des 6 Nations

Axel Cornic

Avec la fin de ces premières quatre années de travail, un tout nouveau cycle s’ouvre pour le XV de France et les observateurs sont curieux de savoir si certains jeunes talents du Top 14 pourront taper dans l’œil de Fabien Galthié. Champion du monde U20 avec les Bleus et éblouissant avec l’UBB depuis le début de la saison, Nicolas Depoortere a bien l’intention de jouer sa chance à fond.

Place à la jeunesse. L’échec de la Coupe du monde 2023 pourrait marquer la fin pour des nombreux internationaux qui ont soit déjà annoncé leur retraite, soit pourraient bien sortir des radars d’ici le prochain Mondial en 2027. Et la grande chance de Fabien Galthié est de pouvoir compter sur un immense vivier de talents !

« C'est vraiment un objectif que je me suis mis en tête et je vais essayer d'intégrer l'équipe de France prochainement »

C’est le cas de Nicolas Depoortere, qui est considéré comme l’une des grandes surprises de demain et qui affiche clairement ses ambitions. « C'est vraiment un objectif que je me suis mis en tête et je vais essayer d'intégrer l'équipe de France prochainement. Pourquoi pas dès le Tournoi des 6 Nations ? » a confié le trois-quart centre de l’UBB, à l’ AFP . « Ça va se jouer sur mes performances du week-end, à l'envie, à la mentalité, au profil ».

« Mon profil fait penser à Yannick Jauzion au niveau de la taille et du poids »