Après la désillusion de la Coupe du monde, il annonce du lourd pour le XV de France

Axel Cornic

Après l’échec de la Coupe du monde 2023, Grégory Alldritt a décidé de faire un gros break avec le rugby, puisqu’il ne devrait revenir que courant janvier 2024. Une pause nécessaire pour recharger les batteries et viser à nouveau les sommets, avec le XV de France comme avec son club du Stade Rochelais.

En cette fin d’année, Grégory Alldritt sera plus spectateur qu’acteur. Le troisième-ligne a décidé de faire une grosse coupure avec le rugby après l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde. Rien d’alarmant, puisque cette pause semblait être plus que nécessaire.

« Ce break, je l'ai en tête depuis un long moment »

C’est en tout cas ce qu’il a confié dans les colonnes de L’Equipe . « Ce break, je l'ai en tête depuis un long moment. Depuis la Coupe du monde 2019 au Japon, j'ai beaucoup enchaîné, en ayant néanmoins la chance d'être peu blessé » a expliqué Grégory Alldritt. « L'idée était de pouvoir me régénérer physiquement. J'ai de l'arthrose au genou droit. Rien de très grave. Je vais le soigner et renforcer les muscles qui l'entourent ».

« On aura encore plus envie de gagner le Tournoi des 6 Nations »