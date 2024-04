XV de France : Un entraineur étranger pour remplacer Galthié, la bombe est lâchée

Axel Cornic

Le contrat de Fabien Galthié avec la FFR court encore jusqu’en 2028, mais une déclaration a fait beaucoup parler ces dernières heures concernant sa succession. Ronan O’Gara, légende du rugby irlandais qui entraine le Stade Rochelais depuis 2019, a en effet évoqué son envie de diriger les Bleus dans un avenir prochain.

C’est un tabou qui a souvent fait parler dans le rugby français. Contrairement à d’autres grandes nations, la France a toujours refusé de miser sur un sélectionneur étranger, même si c’est passé très près parfois. Bernard Laporte avait en effet pousse pour Warren Gatland en 2019, avant de finalement opter pour Fabien Galthié face à la contestation des clubs.

Top 14 : Il annonce la couleur avant son duel face à Antoine Dupont https://t.co/w9m2CaiPVV pic.twitter.com/kewvr9mrSL — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

O’Gara à la tête du XV de France ?

Cette fois, c’est un Irlandais qui a présenté sa candidature ! Invité du Super Moscato Show , Ronan O’Gara a en effet expliqué qu’il ne dirait pas non à un poste à la tête du XV de France, à la fin du cycle Galthié. « En ce moment, j’aimerais avoir la capacité de gagner la Coupe du monde, Je rêve de gagner des choses, que ce soit avec l’Irlande ou la France, ça me plait » a expliqué le manager du Stade Rochelais.

« J’essaie de faire mes preuves et de mettre mon nom dans ce débat »