Galthié menacé après la Coupe du monde, la FFR met fin aux débats

Axel Cornic

L’élimination en quart de finale de la Coupe du monde a poussé certains observateurs à remettre en question la légitimité de Fabien Galthié, qui a pourtant signé un contrat jusqu’en 2028. Ce n’est pas le cas du président Florian Grill, qui n’aurait jamais douté du sélectionneur du XV de France.

La sortie du XV de France juste après la phase de poules est un échec. Ces quatre dernières années, le rugby tricolore visait en effet son premier titre mondial ou à défaut, au moins le dernier carré. Et forcément, c’est Fabien Galthié qui a été en première ligne face aux critiques, avec un possible départ qui a même été évoqué.

« On n’a pas jugé Fabien Galthié sur un match »

En dépit de tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines, à la Fédération française de rugby on ne semble jamais avoir pensé se séparer de Galthié. « Avec Jean-Marc Lhermet, avec qui on a travaillé le sujet, on n’a pas jugé Fabien Galthié sur un match. Et surtout pas sur un match perdu d’un point face aux champions du monde en titre et nouveaux champions du monde » a assuré Florian Grill, lors d’un entretien accordé à RMC Sport .

« Dès le lendemain du match, nous nous sommes parlé avec Fabien pour nous dire notre confiance mutuelle »