XV de France : Un joueur de Galthié jette un froid sur son avenir !

Jean de Teyssière

Le temps est certainement à la réflexion pour bon nombre de joueurs du XV de France concernant leur avenir après la déception de cette Coupe du monde à domicile, et la cruelle élimination en quart de finale contre l'Afrique du Sud. Maxime Lucu faire partie de ceux qui pourraient quitter le XV de France et ses déclarations du jour vont en ce sens.

L'après Coupe du monde est difficile à digérer pour beaucoup de joueurs. Encore plus pour ceux du XV de France qui faisaient partie des grandissimes favoris pour la sacre final. Malheureusement, les Bleus de Fabien Galthié se sont heurtés à l'Afrique du Sud, future gagnante de l'édition 2023. L'heure est maintenant au retour en club pour tous les joueurs du XV de France, et certains se poseraient déjà des questions sur leur avenir avec le maillot bleu.

«Il faut déjà se reconcentrer sur le club et être performant avec le club»

Présent en conférence ce vendredi depuis son retour avec l'Union Bordeaux-Bègles, le demi de mêlée français Maxime Lucu est revenu sur la Coupe du monde et son futur avec la sélection : « C’est difficile, surtout après une Coupe du monde où on a donné énormément, on nous a demandé énormément. Il faut déjà se reconcentrer sur le club et être performant avec le club. »

«La prochaine Coupe du monde, c’est loin»