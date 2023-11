XV de France : Dupont tente d’oublier la désillusion de la Coupe du monde

Axel Cornic

La Coupe du monde 2023 est finie, mais il faudra du temps aux français pour la digérer. L’élimination en quart de finale face à l’Afrique du Sud n’est toujours pas passée et certains ont besoin d’une période de repos plus ou moins longue pour tourner la page, comme le capitaine Antoine Dupont.

Le rêve d’un premier titre mondial pour la France s’est envolé le 15 octobre dernier, dans un quart de finale qui n’a pas fini de faire parler. Il faut désormais tourner la page et certains ont plus de facilités que d’autres, puisqu’on a déjà vu des internationaux tricolore jouer avec leurs clubs respectifs, comme Peato Mauvaka au Stade Toulousain.

Sans le XV de France, la Coupe du monde de Rugby a cartonné https://t.co/AERWzdRtUu pic.twitter.com/6WckovSyy3 — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Alldritt de retour en 2024 ?

Pour d’autres comme Grégory Alldritt, il faudra attendre avant leur retour. Il faut dire que le troisième-ligne du XV de France a disputé pas moins de 86 matchs depuis 2020, avec une moyenne de 28 par saison et le Stade Rochelais a décidé de lui accorder des longues vacances pour qu’il se ressource et surtout, pour qu’il récupère physiquement. Ainsi, son retour serait vraisemblablement prévu pour janvier 2024, avec donc une grosse coupure de trois mois et la possibilité de le revoir pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

Dupont file à Bali

Autre grande star du XV de France, dont il est le capitaine, Antoine Dupont a lui aussi disparu depuis l’élimination de la Coupe du monde. Touché au visage et opéré dans la foulée, le demi de mêlée va sans aucun doute lui aussi bénéficier d’un long repos du côté du Stade Toulousain. En attendant, il a dévoilé la destination de ses vacances sur ses réseaux sociaux, puisqu’il va se ressourcer du côté de Bali, en Indonésie. Dans ses stories il a d’ailleurs donné le nom de ses résidences avec le luxueux The Paradise Villas, ainsi que le Bali Villas Rental.