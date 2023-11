XV de France : Il clôt le débat sur l’arbitrage

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2023 a accouché d’une énorme polémique autour de l’arbitrage, notamment avec celui de Ben O’Keeffe lors du quart de finale entre le XV de France et l’Afrique du Sud (28-29). Pour Mathieu Raynal, seul arbitre français présent au Mondial, c’est une dérive assez dangereuse qu’il faut arrêter au plus vite.

Normalement loué pour ses fameuses « valeurs », le rugby a montré son plus mauvais visage à l’occasion de la Coupe du monde 2023, qui s’est tenue en France. Jamais comme lors de cette compétition l’arbitrage n’a été critiqué et ce n’est pas une exclusivité des supporters tricolores, très remontés après l’élimination du XV de France.

XV de France : Antoine Dupont interpellé en direct, il doit snober les JO https://t.co/bJ4f1EH9Pz pic.twitter.com/9dzgfY8wrB — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« Je me demande s’il est possible pour un arbitre de ne pas se retrouver au centre des discussions »

Dans un long entretien qui va paraitre dans le Midi Olympique de ce vendredi, Mathieu Raynal s’est exprimé au sujet de cette énorme polémique liée à l’arbitrage. « Aujourd’hui, sur des matchs très exposés qui se terminent sur un faible écart de points, je me demande s’il est possible pour un arbitre de ne pas se retrouver au centre des discussions d’après match. On trouvera toujours des erreurs ou des situations qui prêtent à discussion » a expliqué celui qui était le seul représentant français dans le corps arbitral lors de cette Coupe du monde 2023.

« Je suis inquiet pour l’avenir du rugby »