XV de France : Antoine Dupont aurait pu éviter une catastrophe

Jean de Teyssière

La Coupe du monde de rugby s'est terminée par le sacre de l'Afrique du Sud face à la Nouvelle-Zélande (12-11). Le parcours du XV de France s'est stoppé brutalement en quart de finale face à ces mêmes Sud-Africains. Une défaite, malgré le retour d'Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique trois semaines plus tôt, qui aurait pu être évitée, s'il avait porté un casque le jour de ce choc, selon Frédéric Lauwers, le chirurgien ayant opéré le demi de mêlée français.

Face à la Namibie (96-0), Antoine Dupont a été percuté violemment par le capitaine namibien, Johan Deysel. Sorti avec le regard rempli d'inquiétude, le demi de mêlée du XV de France avait finalement pu faire son retour en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, après avoir manqué le dernier match de poule face à l'Italie.

«Je ne voudrais pas que l'on sorte que ce qu'on a fait pour Dupont était risqué»

Interrogé par l'AFP ce mercredi, le professeur Frédéric Lauwers, qui a opéré Antoine Dupont pour lui permettre de revenir le plus vite possible assure que rien n'a été fait dans l'urgence et la précipitation : « On a maîtrisé les risques. On a une fracture, une fracture se consolide en six semaines, donc l'arrêt est de six semaines. On a sur la période post-opératoire différents éléments qui permettent de redresser la barre et de raccourcir les délais basiques de la consolidation. Je ne voudrais pas qu'on sorte de cette histoire-là en disant que ce qu'on a fait pour Antoine Dupont était risqué. Si on l'a mis sur le terrain, c'est parce qu'on savait que ça ne l'était pas. »

XV de France : Fabien Galthié va enfin sortir du silence https://t.co/7cEYD0fBEV pic.twitter.com/vyLVJUlRDF — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

«S'il avait porté un casque sur France-Namibie, on n'aurait probablement pas eu de fracture»