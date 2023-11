Coupe du monde de rugby : Une erreur est reconnue

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde s'est achevée avec son lot de polémiques. Parmi-elles, une concernait le tirage au sort de la compétition, effectué trois ans plus tôt, en 2020. Et forcément, le niveau des équipes a changé depuis ce temps et le tableau n'avait pas trop de sens. World Rugby a reconnu son erreur.

Le rugby est un sport à part, souvent pointé du doigt pour son incompréhension dans son règlement, son organisation et certaines de ses décisions, comme le tirage au sort de la dernière Coupe du monde. Effectué en 2020, ce dernier a faussé une grande partie de la compétition et a pénalisé plusieurs nations comme l'Ecosse qui, en tant que 5ème meilleure nation mondiale avant le tournoi, n'aurait jamais du se retrouver dans la même poule que l'Irlande et l'Afrique du Sud. World Rugby en a conscience et a donc décidé de changer les choses pour la prochaine édition en 2027.

«Je comprends cette frustration par rapport au tirage»

« On a reconnu plusieurs fois que le tirage était trop tôt. Je comprends cette frustration par rapport au tirage. La réalité, c'est que nous étions au milieu d'une pandémie et on ne savait pas quand on allait rejouer au rugby. On s'est basés sur ce que l'on avait à ce moment. Il faut aussi dire que nous avions fait le tirage en avance pour que nos partenaires et les supporters puissent planifier un maximum. Il y a toujours une reconnaissance qu'on pouvait le faire plus tôt », a déclaré Alan Gilpin mardi dernier. Bill Beaumont, le président de World Rugby, a de son côté annoncé que le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 s'effectuerait en janvier 2026.

World Rugby change tout