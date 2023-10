France 2023 : La Coupe du monde de l’anti-jeu !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

ÉDITO - Ce Mondial 2023 aura été passionnant et rempli d’émotions diverses. Mais il aura aussi fait couler beaucoup d’encre, alimenté de nombreux débats, et mis en lumière plusieurs problématiques. Notamment sur l’arbitrage et sur le jeu. Le rugby a encore beaucoup de travail.

Tout y était, ou presque. Le succès populaire, l’ambiance des stades, le mélange, la ferveur, le suspens des matchs, les essais magnifiques, les petites surprises et le sacre d’un grand champion. Les ingrédients d’une Coupe du monde réussie. Et sur bien des aspects, cette édition 2023 en France, notamment par son organisation sans trop de failles, ses records, et le sacre suprême et symbolique de l’équipe de Siya Kolisi, laissera dans les mémoires un souvenir plutôt bon. Pour le clin d’œil, on retiendra que ce Mondial a débuté sous le soleil caniculaire de septembre et s’est terminé sous la pluie automnale de fin octobre, avec le sacre de la nation arc-en-ciel. Tout un symbole. Mais il demeure trop de choses amères, bien au-delà du succès ou non des Bleus, pour que les amateurs de rugby considèrent cette Coupe du monde comme parfaite.

Autant recruter les futurs joueurs directement dans les salles de MMA

Au soir de la finale, les grands esthètes du rugby moderne ont dû grincer des dents en voyant que la couronne mondiale était restée sur la tête de l’équipe qui a fait le moins de passe, et qui se complait dans un jeu de dépossession qu’on pensait pourtant « out of mode ». Non pas que l’Afrique du sud ne mérite pas son quatrième titre, mais est-elle pour autant la plus belle équipe du monde ? L’efficacité s’oppose ici à l’esthétisme. Au rugby, donc, pour gagner, il ne faut pas jouer. C’est la leçon du moment. Espérons pourtant qu’elle ne traduit pas une tendance pour l’avenir. Personne ne souhaite que les rencontres de Champions Cup ou de Top 14 deviennent des affrontements de rugby minimaliste durant lesquels il suffira de taper des chandelles et réussir les pénalités. Pas sûr non plus que les écoles de rugby fassent le plein de gamins s’il n’y a plus la notion de courses et de passes. Sinon, autant recruter les futurs joueurs directement dans les salles de MMA. Cette Afrique du sud là, que Rassie Erasmus a transformé en une machine stratégique, opportuniste, et peuplée de chiens fous affamés, ne peut en aucun cas servir de modèle pour le rugby de demain. Un sport de combat, certes, mais donc il est aussi question de mobilité et d’évitement. En France, ce n’est pas le rugby qu’on aime. C’est une question de culture. Chez les Springboks, les modèles se nomment Etzebeth ou Du Toit. En France, on évoque encore le temps des Boni, les courses de Charvet ou le jeu à la toulousaine. Est-ce encore le même sport ?

L’homme au centre du terrain interprète plus qu’il n’arbitre