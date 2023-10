Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud refait le coup du XV de France, c’est historique !

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby a rendu son verdict. Impressionnante de réussite depuis trois semaines, l'Afrique du Sud a conservé son titre en s'imposant d'un petit point face à la Nouvelle-Zélande (12-11). Le même écart que lors de leurs deux victoires précédentes, face à l'Angleterre et au XV de France.

« C’est un sentiment merveilleux, oui… Les gens qui ne connaissent pas l’Afrique du Sud ne peuvent comprendre ce que cette victoire signifie vraiment... Pour nous, c’est plus qu’un match, plus qu’un sport... Vous savez, notre peuple vit tellement de choses au quotidien : chez nous, les enfants se battent pour survivre et nous leur dédions donc notre victoire. J’espère du fond du cœur que nous serons pour eux une forme d’inspiration », confiait le capitaine des Springboks Siya Kolisi. Vainqueur à l'arraché des All Blacks, l'Afrique du Sud a réédité le coup réalisé face au XV de France pour devenir la nation la plus titrée de l'histoire.

Une troisième victoire par un point d'écart

Il ne pouvait rien arriver aux Springboks durant ce tournoi. Epargnée par les blessures par rapport à ses concurrents, l'Afrique du Sud s'est également appuyée sur une réussite phénoménale. En quart de finale, les hommes de Jacques Nienaber s'étaient imposés d'un point face au XV de France (28-29) avant de disposer de l'Angleterre en demi avec le même écart (16-15), pour donc finir par s'imposer en finale face à la Nouvelle-Zélande (12-11) de la même manière. C'est une première dans l'histoire de la compétition. Avant cela, les champions du monde ne s'étaient imposés qu'à une seule reprise par un point d'écart en Coupe du monde. C'était en 2011, face au Pays de Galles.

L'Afrique du Sud devient la nation la plus titrée de l'histoire

Cette victoire d'une courte tête permet donc à l'Afrique du Sud de prendre les commandes du rugby mondial en devenant la nation la plus titrée de l'histoire avec 4 sacres. Les Springboks deviennent également la deuxième nation de l'histoire, après la Nouvelle-Zélande (2011-2015) à conserver leur titre. Les rôles se sont donc inversés pour les All Blacks qui avaient fait chuter le XV de France d'un petit point en finale en 2011 (8-7).