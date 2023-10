Après son élimination, le XV de France reçoit un soutien étonnant

Alexis Brunet

Le XV de France a quitté la Coupe du monde en quart de finale, après une défaite d'un point face à l'Afrique du Sud. Un résultat décevant pour les partenaires d'Antoine Dupont, qui se voulaient à tout prix remporter la compétition. Mais cela ne remet pas en question le niveau des Bleus, c'est en tout cas l'avis de Felipe Contepomi, légende du rugby argentin.

Tout avait bien commencé pour le XV de France durant la Coupe du monde de rugby. Les joueurs de Fabien Galthié sont sortis premiers de leur groupe, en remportant tous leurs matches, et donc notamment en venant à bout de la Nouvelle-Zélande. Mais dès le début de la phase à élimination directe, cela s'est mal passé pour les partenaires d'Antoine Dupont. Ces derniers se sont inclinés face à l'Afrique du Sud, au terme d'un match cruel.

Contepomi met la France juste derrière l'Irlande

Le XV de France est donc tombé de haut, car sur les dernières années, les joueurs de Fabien Galthié se sont imposés comme l'une des toutes meilleures équipes du monde, avec des succès très probants. Pour Felipe Contepomi, légende du rugby argentin, il ne faut pas oublier tout ce travail accompli, et ne pas juger une équipe sur un tournoi, qui peut parfois se jouer à un rien, comme il l'a déclaré pour l'émission britannique Off The Ball . « Les tournois sont les tournois, mais pour être considérée comme la meilleure nation de la planète, il faut prouver pendant plusieurs saisons, et c'est ce qu'a fait le XV du Trèfle. Ce n'est que mon avis. Il faut bien prendre du recul. Pour moi, l'Irlande reste la meilleure équipe du monde, et la France n'est pas très loin derrière. »

Galthié continue l'aventure

Pour espérer se remettre rapidement de cet échec à la Coupe du monde, la FFR a décidé de toujours faire confiance à Fabien Galthié. Le prochain objectif du sélectionneur sera le Tournoi des six nations, où le XV de France sera l'un des favoris, avec l'Irlande notamment. Les Bleus ne pourront toutefois plus compter sur Uini Atonio, et Romain Taofifenua, qui ont tous les deux pris leur retraite internationale.