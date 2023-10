XV de France : Un joueur de Galthié prêt à tourner la page

Axel Cornic

Alors que la plupart des internationaux français ont décidé de se changer les idées après la désillusion de la Coupe du monde, certains ont vite repris le chemin des entrainements. C’est le cas de Peato Mauvaka, pourtant l’un des joueurs les utilisé avec le XV de France, qu’on pourrait bientôt revoir avec le Stade Toulousain.

Cet après-Coupe du monde est difficile à digérer. Voilà presque deux semaines que le XV de France a été éliminé, mais cette défaite face à l’Afrique du Sud hante encore les esprits. Certains joueurs comme Matthieu Jalibert ont d’ailleurs avoué qu’il leur faudra un peu de temps pour tourner la page...

« Je suis jeune, j’ai encore du jus dans les jambes »

Ce n’est pas le cas de Peato Mauvaka ! Dès la fin de l’aventure mondiale, le talonneur avait clairement annoncé la couleur en expliquant vouloir reprendre rapidement avec son club. « Ugo (Mola, le coach du Stade Toulousain) m’a appelé pour me dire que j’allais avoir un peu de vacances » a annoncé Mauvaka, dans les colonnes du Midi Olympique . « Mais moi, je pourrais rejouer sans problème s’il le fallait. Je suis jeune, j’ai encore du jus dans les jambes ».

Mauvaka dans le groupe face à l’UBB