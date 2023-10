XV de France : Galthié désavoué après la Coupe du monde ?

Axel Cornic

Plusieurs choix de Fabien Galthié sont contestés après l’échec du XV de France à la Coupe du monde, avec une élimination prématurée en quart de finale face à l’Afrique du Sud (28-29). C’est les cas avec Julien Marchand, blessé lors du premier match et pourtant gardé par le staff tricolore jusqu’au bout.

En dépit d’un parcours plutôt court, tout n’est pas é jeté pour le XV de France en cette Coupe du monde. On a en effet assisté à l’émergence de plusieurs joueurs et l’exemple parfait est Peato Mauvaka. Doublure au poste de talonneur, le joueur du Stade Toulousain a été l’une des grandes révélations de la compétition et même face à l’Afrique du Sud lors de l’élimination française, il était largement au-dessus de ses coéquipiers.

XV de France : Antoine Dupont va lâcher une grande annonce https://t.co/Zpukqx6Nkx pic.twitter.com/vFHmRDYdJo — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Galthié a insisté avec Marchand

Cela est notamment dû à la blessure de Julien Marchand, habituel titulaire au poste de talonneur depuis quatre ans, qui s’est blessé lors du match d’ouverture. Touché à la cuisse, il n’a pas été écarté par Fabien Galthié et son staff, qui pensaient pouvoir le récupérer pour le dernier match de poule face à l’Italie le 6 octobre dernier (60-7). Un pari raté, puisque Marchand n’a jamais semblé pouvoir faire son retour dans cette Coupe du monde.

Le Stade Toulousain a opté pour l’opération