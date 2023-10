XV de France : Polémique Galthié, il part au clash

Axel Cornic

Sélectionneur d’un XV de France éliminé en quart de finale de la Coupe du monde 2023, Fabien Galthié fait la Une ces dernières heures... mais pas vraiment pour le rugby ! Il se trouve en effet au cœur d’une polémique pour des clichés pris vraisemblablement sans son consentement et publiés par le magazine Voici.

Après quatre années construites autour d’un seul objectif, qui était la victoire en Coupe du monde, Fabien Galthié doit entamer un tout nouveau cycle. Son contrat se termine en effet en 2028 et il devra désormais construire une équipe capable de soulever le trophée Webb Ellis en Australie, en 2027.

XV de France : Une sacre historique pour Antoine Dupont ? https://t.co/veuMDUqEj0 pic.twitter.com/BgKNxQL6Qc — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Fabien Galthié fait la Une de Voici

Mais pour le moment, l’actualité de Fabien Galthié a très peu à voir avec le rugby. Plusieurs clichés ont en effet fait surface sur les réseaux sociaux, avec la Une du Voici de ce vendredi qui a fuité. On peut notamment y voir le sélectionneur du XV de France avec sa compagne Helena Noguerra dans le plus simple appareil... ce qui ne plait pas du tout aux deux concernés !

« Nos avocats ont immédiatement demandé au journal Voici de ne pas publier ces clichés »