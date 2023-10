XV de France : Antoine Dupont va lâcher une grande annonce

Thibault Morlain

Si le rugby à 15 n'est pas au programme des Jeux Olympiques, on pourrait tout de même voir Antoine Dupont à Paris à l'été 2024. En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, on annonce que la star du XV de France pourrait intégrer l'équipe de France de rugby à 7 pour l'Olympiade. Reste encore à connaitre le choix définitif du principal intéressé et visiblement, l'annonce de Dupont ne devrait plus tarder.

Alors qu'on a quitté Antoine Dupont sur une immense déception avec l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, on va prochainement retrouver le demi de mêlée sur les pelouses avec le Stade Toulousain. Dupont va ainsi enfin débuter la saison avec son club. Le début de très longs mois de compétition ? En effet, l'été prochain, le protégé de Fabien Galthié pourrait être sur le pont pour disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7, bien que rien ne soit encore acté pour le moment...

« Il a dit qu'il déciderait après la Coupe du monde »

Invité de France 2 ce jeudi, Florian Grill a donc évoqué le cas Antoine Dupont aux Jeux Olympiques. Le président de la FFR a alors annoncé la couleur, expliquant que la décision du joueur du Stade Toulousain devrait prochainement intervenir : « Va-t-il participer aux Jeux Olympiques ? S'il le souhaite. La décision sportive lui revient. Il a dit qu'il déciderait après la Coupe du monde. Le rugby est un sport collectif, on n'arrive pas dans une équipe parachuté, il faut qu'il prenne le temps de jouer avec l'équipe de France à sept, qui a des résultats. C'est une belle équipe, et il faut qu'il prenne le temps de gagner sa place, tout Antoine Dupont qu'il est ».

Pas de Tournoi des VI Nations pour Dupont ?

Comme Florian Grill l'a expliqué, si Antoine Dupont fait le choix de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7, il devra participer à certains événements. Et voilà que cela pourrait le priver de grands rendez-vous avec le XV de France. En effet, comme cela a déjà été expliqué, Antoine Dupont pourrait notamment manquer le prochain Tournoi des VI Nations et ne pas pouvoir être dans le groupe de Fabien Galthié pour les différents matchs. A suivre...