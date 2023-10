XV de France : Une sacre historique pour Antoine Dupont ?

Thibault Morlain

La tête basse, les larmes aux yeux... La déception était immense pour Antoine Dupont suite à la défaite face à l'Afrique du Sud et donc l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde. La star des Bleus a vu le rêve de sacre s'envoler, mais voilà qu'il pourrait prochainement se consoler individuellement. Dupont est nommé pour le titre de meilleur joueur du monde. Un sacre qui pourrait alors le faire rentrer dans l'histoire du rugby français.

Alors qu'on connaitra le vainqueur de la Coupe du monde de rugby samedi 28 octobre à l'issue de la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, le même jour, on saura également qui est élu meilleur joueur de l'année. On connait d'ailleurs les 4 nommés pour cette distinction. World Rugby l'a annoncé, ce titre de meilleur joueur de l'année se jouera entre Bundee Aki (Irlande), Eben Etzebeth (Afrique du Sud), Ardie Savea (Nouvelle-Zélande), mais également Antoine Dupont. Malgré l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, le demi de mêlée des Bleus est donc en course pour cette distinction personnelle.

Encore mieux que Galthié et Dusautoir ?

Antoine Dupont sait d'ailleurs ce que ça fait d'être élu meilleur joueur du monde. En effet, en 2021, la star du XV de France avait reçu cette distinction. En course également en 2022, le joueur du Stade Toulousain avait finalement été devancé par Josh van der Flier (Irlande). Dupont aura-t-il alors droit à son deuxième titre de meilleur joueur du monde en 2023 ? Si tel était le cas, il deviendrait alors le Français le plus sacré dans cette catégorie. En effet, aujourd'hui, Antoine Dupont compte le même total (1) que Fabien Galthié et Thierry Dusautoir, eux qui avaient été respectivement récompensés en 2002 et 2011.

Se rapprocher de Carter et McCaw !

Avec un deuxième titre de meilleur joueur de l'année, Antoine Dupont rejoindrait alors Beauden Barrett au palmarès, lui aussi sacré à deux reprises, en 2016 et 2017. Il n'empêche que le joueur du XV de France serait encore à une unité derrière les joueurs les plus titrés, à savoir Richie McCaw et Dan Carter, eux qui ont été élu meilleur joueur de l'année à 3 reprises. En attendant, Antoine Dupont ne compte qu'un seul sacre, au même titre que Pieter-Steph du Toit (Afrique du Sud), Jonathan Sexton (Irlande) ou encore Bryan Habana (Afrique du Sud).