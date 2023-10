XV de France : Il regrette une décision de Galthié

Arnaud De Kanel

Il y a bientôt deux semaines maintenant, le XV de France s'inclinait face à l'Afrique du Sud (28-29) en quart de finale de la Coupe du monde. Et alors que le match était plus indécis que jamais, tous les joueurs voulaient jeter leurs dernières forces dans la bataille et certains auraient aimé de pas sortir. C'est notamment le cas de Peato Mauvaka qui estime qu'il avait encore du coffre et que Fabien Galthié aurait donc pu attendre avant de le remplacer.

Les joueurs du XV de France ont vécu la plus grosse désillusion de leur carrière avec cette cruelle défaite d'un petit point face à l'Afrique du Sud. Le rêve s'est donc arrêté prématurément pour les coéquipiers d'Antoine Dupont qui étaient pourtant en passe de réaliser l'exploit en battant les champions du monde en titre. Et si les Bleus y ont longtemps cru, c'est notamment grâce à la performance majuscule de Peato Mauvaka. Le talonneur a réalisé un match dantesque avant d'être remplacé par Pierre Bourgarit à la 64e minute. Le joueur du Stade Toulousain regrette ce choix de Fabien Galthié.

«Tous les joueurs ont envie de rester sur la pelouse»

Dans un entretien accordé au Midi Olympique , Peato Mauvaka s'est exprimé au sujet de son remplacement lors du choc face aux Springboks. « Tous les joueurs ont envie de rester sur la pelouse. C’était évidemment mon cas. Mais ce n’est pas moi qui décide. C’est le choix du staff et, s’il sent que c’est le bon moment, c’est qu’il considère que c’est la meilleure solution », a déclaré le talonneur. Il estime qu'il aurait pu jouer jusqu'à la fin de la rencontre, et même au delà.

«J’aurais pu jouer pendant encore deux ou trois heures»