Le XV de France dehors, «je le vis mal»

Axel Cornic

Grand acteur de ce malheureux quart de finale, Peato Mauvaka ne semble toujours pas voir digéré la défaite face à l’Afrique du Sud (28-29). Le talonneur du XV de France a déjà tourné la page de cette Coupe du monde et ne semble absolument pas intéressé par la suite de la compétition, avec les demi-finales qui ont lieu ce week-end.

La blessure n’est toujours refermée et sans aucun doute, il faudra longtemps avant qu’elle ne cicatrise. Car le XV de France a échoué à un tout petit point de son rêve et comme ces derniers jours, l’arbitrage est un sujet très commenté.

Le XV de France coule, «on a tous pris une grande claque dans la gueule» https://t.co/CAdWsoXJxE pic.twitter.com/DxTbJT6CzQ — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« Si je me pose devant ces matchs, je vais me dire que cela aurait dû être pour nous »

Pour Peato Mauvaka, la Coupe du monde 2023 s’est définitivement éliminée ce 15 octobre, avec la défaite en quart de finale face à l’Afrique du Sud. « Est-ce que je vais regarder les demi-finales ? Non, je ne vais pas les regarder et je vais couper pour ce qui est de la Coupe du monde. Si je me pose devant ces matchs, je vais me dire que cela aurait dû être pour nous » a expliqué le talonneur, lors d’un long entretien accordé à Midi Olympique .

« Dans ce genre de contexte, on veut forcément chercher des coupables »