Toujours des Bleus à l’âme !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

EDITO - Foutu gueule de bois qui dure ! Difficile encore pour le rugby français de digérer cette élimination prématurée des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde. Autant pour le scénario de ce match que le XV de France doit gagner cent fois, que pour tous les bons moments à venir qui n'auront jamais lieu. Depuis dimanche, l’automne est tombé sur la France.

Il paraît que le deuil se fait inconsciemment en plusieurs étapes. D’abord le choc, puis le déni, la colère, la dépression, la résignation, l’acceptation, et enfin la reconstruction. Cinq jours après le drame, nous n’avons pas encore passé la quatrième étape. La dépression pointe le bout de son nez mais l’état de colère est toujours intact. Le ressentiment alimente les discussions. On a tous besoin d’en parler, d’évacuer. Dans les tribunes de ProD2 hier soir, les yeux étaient rivés sur le match mais les échanges n’avaient pour sujet que ce France – Afrique du Sud de dimanche dernier. Au comptoir des bars, ou devant la machine à café depuis lundi matin, chaque décision de Ben O’Keefe a été disséqué, chaque prestation des joueurs analysée. Les arguments des uns et des autres s’entassent, avec plus ou moins de parti-pris ou de mauvaise foi. Le ton monte parfois, même si tout le monde est d’accord, au final. A ce stade, le dégoût est vif et chacun activerait bien une machine pour remonter le temps et inverser la situation. Vol ou pas, mauvais arbitrage ou non, tout le monde s’accordera sur le fait qu’il y avait la place de passer. Mais le plus dur pour un supporter, c’est aussi de se priver de tout ce qu’il aurait pu vivre, et que le XV de France lui avait promis. Le plus dur, c’est d’avoir le billet d’un match qui n’aura pas lieu. A un enfant à qui l’on a promis la Switch à Noël depuis plusieurs mois, voilà qu’il retrouve avec une orange au pied du sapin. Ça doit être ça le « seum » ! On a finalement bien saisi le concept.

Nous aurions voulu rêver avec vous plus longtemps mais malheureusement notre aventure s'arrête là . Nous allons nous remettre au travail et revenir plus déterminés que jamais. Merci à tous pour votre soutien sans faille et les émotions que vous nous avez fait vivre❤️ pic.twitter.com/b2Hag82hJs — Cyril Baille (@CBaille) October 16, 2023

Une aventure sans épopée

A l’heure où les demi-finales se jouent sans les Bleus, les remords sont profonds. Plus encore pour les joueurs de l’équipe de France qui vont tenter de s’exiler loin de tout ça pour faire le vide. Couper, sans rugby, sans Coupe du monde, et se ressourcer en famille. Pour eux, c’est encore plus dur. Il faudra panser les plaies profondes dans les cœurs et dans les têtes. Difficile de les imaginer repartir au combat en Top 14 à l’heure où l’hiver s’installe. Certains voudraient couper jusqu'à Noël. Pour eux, l’été était si bon, si doux. Avec la promesse d’une épopée et d’une étoile. Et finalement le constat d’un échec brutal, d’un petit point, d’un petit rien. Il faudra du temps pour oublier. Dans les textes, il ne restera que la statistique d’un quart de finale perdu, tout autant que durant la terrible édition de 2015, la honte en moins. Heureusement, pour cette génération et celle qui suit, l’horizon est bleu et les racines profondes. Le XV de France a au moins ce bénéfice. Passé ce deuil, le XV de France reviendra plus fort. Etape 7 : la reconstruction. Pour les Bleus les bases sont solides. La promesse tient toujours.