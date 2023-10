Coupe du monde de Rugby : Carton assuré pour les All Blacks ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La première demi-finale de la Coupe du Monde de Rugby opposera l'Argentine à la Nouvelle-Zélande, ce vendredi soir au Stade de France. Une affiche qui, sur le papier, donne déjà un avantage certain aux All Blacks qui n'ont que très peu souvent tremblé dans l'histoire face aux Sud-Américains.

C'est l'heure du dernier carré pour cette Coupe du Monde 2023 de Rugby en France, et la première affiche de ces demi finales opposera ce vendredi soir l'Argentine aux All Blacks. Et si les Pumas ont d'ores et déjà réussi leur compétition avec ce beau parcours, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et tenteront de rééditer les exploits de 2020 et 2022 en faisant chuter la Nouvelle-Zélande. Sauf que le bilan historique ne joue pas en leur faveur...

Coupe du monde de rugby : Une cinquième finale pour les All Blacks ? https://t.co/bIKlzzWbAJ pic.twitter.com/HGeeAtXEb3 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Les Blacks ont souvent marché sur l'Argentine

En effet, les All Blacks n'ont pas souvent réussi aux Argentins, loin de là. Sur les 33 affiches qui ont historiquement opposé les deux formations, la Nouvelle-Zélande comptabilise 30 succès. De plus, en Coupe du monde, le ratio de victoires est de 100% pour les Blacks face aux Pumas . Il faudrait donc à priori un exploit pour que l'Argentine parvienne à valider son ticket pour la finale, mais le sélectionneur Michael Cheika refuse de s'avouer vaincu pour autant.

« L'histoire ne plaide pas en notre faveur, mais... »