Les All Blacks envoient la star de l'Irlande à la retraite, un hommage lui est rendu

Jean de Teyssière

Vendredi soir, un match d'une intensité rare a eu lieu au Stade de France, entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Au vu de la forme des deux équipes, tout penchait en faveur du XV du Trèfle. Mais la défaite a frappé à la porte des Irlandais, éliminés, comme à chaque fois depuis 1987, en quart de finale (24-28). Jonathan Sexton, le légendaire demi d'ouverture irlandais de 38 ans a mis fin à sa carrière à l'issue de ce match et son équipe lui a rendu hommage.

La Coupe du monde de rugby est déjà terminée pour l'Irlande. Défait dans un match irrespirable du début à la fin face à la Nouvelle-Zélande (24-28), le XV du Trèfle, qui était pourtant le grandissime favori de cette Coupe du monde, a déjà dit adieu à une potentielle finale. Et Jonathan Sexton tire sa révérence sur cette défaite.

«C’est à mes yeux le plus grand joueur irlandais de tous les temps»

Le rugby irlandais pleurait la défaite de vendredi soir face aux All Blacks, mais aussi la retraite de leur demi d'ouverture, Jonathan Sexton. Ses coéquipiers, comme le troisième ligne Jack Conan, lui ont rendu hommage, dans des propos rapportés par Rugbyrama : « Il mérite tant pour les sacrifices qu’il a fait, pour le joueur, l’homme et le leader qu’il est. Il représente tout ce qu’il y a de bon dans le rugby irlandais depuis près de deux décennies. Ne pas lui donner les adieux qu’il mérite est la chose la plus difficile à accepter. C’est à mes yeux le plus grand joueur irlandais de tous les temps pour tout ce qu’il a fait, et c’est une joie incroyable pour moi d’avoir pu jouer avec lui pendant tant d’années . »

Dupont : Il annonce une grande nouvelle pour le XV de France https://t.co/ZGFwZZjSFp pic.twitter.com/mvkFVRlIDS — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«C’est probablement le meilleur joueur de l’histoire du rugby irlandais»