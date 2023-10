Retour miracle au XV de France, il hallucine

Arnaud De Kanel

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche face à l'Écosse le 26 février dernier, Anthony Jelonch sera titulaire ce dimanche soir face à l'Afrique du Sud. Un petit miracle pour le flanker français, de retour d'une telle blessure six mois après son opération. Serge Betsen ose à peine y croire.

Anthony Jelonch s'est rapidement imposé comme un élément incontournable du système de Fabien Galthié. L'impressionnant troisième ligne français n'est pas fait du même bois que les autres et il l'a encore montré en surmontant la plus douloureuse épreuve de sa carrière. De retour à la compétition face à l'Uruguay en septembre alors qu'il s'était rompu les ligaments croisés fin février, Jelonch a fait preuve d'une robustesse impressionnante qui force le respect.

Dupont : Il annonce une grande nouvelle pour le XV de France https://t.co/ZGFwZZjSFp pic.twitter.com/mvkFVRlIDS — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Assez phénoménal de voir à quelle vitesse ils ont récupéré de leurs opérations»

Ce dimanche soir, il retrouvera Siya Kolisi, blessé au même endroit fin avril et qui est revenu encore plus vite que lui, à savoir à la mi-août. Serge Betsen est épaté par les deux numéros 6. « C'est assez phénoménal de voir à quelle vitesse ils ont récupéré de leurs opérations. Autant physiquement que techniquement, sans avoir visiblement aucune appréhension, c'est vraiment impressionnant », a salué l'ancien troisième ligne dans les colonnes de L'Equipe . Betsen apprécie le profil de Jelonch.

«On sent son goût pour ce travail obscur»