XV de France - Afrique du Sud : Scandale en Coupe du Monde, il craque en direct

Vingt huit ans plus tard, le XV de France retrouve l'Afrique du Sud en Coupe du monde. Il n'y a qu'un souvenir entre les deux nations dans ce tournoi, et il est très douloureux pour les Français, comme l'a rappelé le capitaine de l'époque, Philippe Saint-André. Ce dernier est revenu sur le scandale de 1995, non sans émotion.

En 1995, le XV de France subissait la défaite la plus controversée de son histoire. Dans un climat post-apartheid, l'Afrique du Sud organisait la Coupe du monde de rugby et les Springboks avaient croisé la route des Bleus en demi-finale. Les conditions climatiques menaçaient la tenue du match qui n'aurait jamais du se disputer en temps normal. La pression politique était trop forte et les joueurs n'ont pas eu d'autres choix que de se présenter sur le terrain. Dominateur, le XV de France aurait du s'imposer mais il a été lésé par l'arbitrage. 28 ans après, Philippe Saint-André a livré un témoignage poignant et il a reconnu qu'il s'agissait d'un scandale.

«C’est très difficile pour moi»

Capitaine du XV de France lors de cette rencontre, l'ancien ailier était au bord des larmes au moment de se remémorer ce match. « C’est très difficile pour moi. Pendant vingt-huit ans, je n’ai jamais dit que c’était un scandale alors que j’étais le capitaine de cette équipe de France. Je vais vous expliquer les faits. Sur la préparation du match, l’arbitre réunit les capitaines et les entraîneurs en nous disant : ‘Je pense que le match ne va pas avoir lieu, ce n’est pas possible de jouer un match de rugby à cause des conditions climatiques.’ Il faut savoir que c’est la troisième Coupe du monde. Les dirigeants sud-africains lisent un petit livret et se rendent compte que si le match n’a pas lieu, c’est la France qui est en finale grâce au fair-play parce que les Sud-Africains avaient pris un carton rouge en phase de poules. Vous pouvez voir la pression qu’il y a eu sur l’arbitre dans le vestiaire », a lâché Philippe Saint-André dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi matin. L'ancien sélectionneur des Bleus continue ses accusations.

«La veille de la finale, les Néo-Zélandais sont empoisonnés»