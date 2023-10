Coupe du monde de rugby : Avec Dupont, le XV de France vise l’exploit

Arnaud De Kanel

Forfait contre l'Italie suite à sa blessure à la mâchoire, Antoine Dupont fait son retour sur les terrains ce dimanche pour affronter l'Afrique du Sud. Ce France - Afrique du Sud (21h00) est forcément dans toutes les têtes mais ça ne sera pas le seul quart de finale de ce 15 octobre puisqu'avant ce choc, l'Angleterre défiera les Fidji (17h00).

On ne parle que de lui depuis sa blessure face à la Namibie (96-0). Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique il y a deux semaines, Antoine Dupont est déjà apte à rejouer. Le capitaine du XV de France revient donc au meilleur des moments pour aider ses coéquipiers à créer l'exploit face à l'Afrique du Sud, l'équipe championne du monde en titre et que les Bleus n'ont jamais battu en Coupe du monde. Mais avant cela, l'Angleterre et les Fidji se disputeront le troisième billet pour les demi-finales au Vélodrome.



Coupe du monde de Rugby : Deschamps choqué par l’adversaire du XV de France https://t.co/O4isBITj29 pic.twitter.com/5SoFARaFQZ — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Angleterre - Fidji

Le XV de la Rose n'a pas fait taire toutes les critiques depuis le début de la Coupe du monde mais il est toujours en vie ! Invaincue en poules, l'Angleterre vise une sixième qualification en demi-finale de son histoire. Vice-champions du monde il y a 4 ans, les Anglais traversent une période de crise et ils ne sont pas totalement guéris. La preuve en est puisque face aux Samoa, ils ne sont pas passés loin de s'incliner (18-17). Le jeu de l'Angleterre est toujours aussi décevant mais pour l'instant, c'est suffisant. Ben Earl s'en contente tant que les résultats suivent. « On voit que nous avons grandi parce que nous arrivons à gagner moche et on a fait ça deux fois dans cette compétition. Nous avons vaincu quatre fois sur quatre et si on nous avait demandé de signer pour cela il y a sept ou huit semaines, on l’aurait fait sans hésiter. Alors, on sait qu’il faudra travailler le contenu mais on ne peut pas se plaindre des résultats », a lâché le joueur des Saracens. Le XV de la Rose sera confronté aux Fidji, une équipe contre laquelle ils avaient perdu pour la première fois de leur histoire à Twickenham il n'y a pas si longtemps que ça.



En effet, le 26 août dernier, les Fidji avaient crée la sensation en s'imposant dans le temple du rugby anglais (22-30). Le moral n'est pas au beau fixe chez les Fidjiens qui ont perdu des joueurs sur blessure, qui sont touchés par des drames dans la famille de Josua Tuisova et de Sam Matasevi, et qui restent sur une défaite face au Portugal (23-24). Simon Raiwalui essayait tout de même de positiver après ce revers. « C’est un tournoi fantastique. Les anglais ont su jouer un rugby efficace pour gagner et se qualifier. Ça sera un match différent pour nous, avec une équipe différente. Bien entendu, nous avons de nombreux aspects de notre jeu à corriger pour mettre toutes les chances de notre côté et remporter ce quart de finale. Ce ne sera pas la première fois que nous allons jouer contre l’Angleterre et nous avons hâte d’y être . » Les Fidji veulent poursuivre leur rêve, eux qui ne sont jamais allés plus loin qu'en quart de finale.



La composition de l'Angleterre : 15. Smith ; 14. May, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly ; 10. Farrell (cap.), 9. Mitchell ; 7. Curry, 8. Earl, 6. Lawes ; 5. Chessum, 4. Itoje ; 3. Cole, 2. George, 1. Genge.



Les remplaçants anglais : 16. Dan, 17. Marler, 18. Sinckler, 19. Martin, 20. Vunipola, 21. Care, 22. Ford, 23. Lawrence.



La composition des Fidji : 1. Mawi, 2. Ikanivere, 3. Tagi, 4. Nasilasila, 5. Tuisue, 6. Tagitagivalu, 7. Botia, 8. Mata, 9. Lomani, 10. Botitu, 11. Radradra, 12. Tuisova, 13. Waisea (cap), 14. Habosi, 15. Droasese.



Les remplaçants fidjiens : 16. Matavesi, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Derenalagi, 20. Miramira, 21. Kuruvoli, 22. Masi, 23. Maqala.

France - Afrique du Sud