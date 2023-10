XV de France : «Les Sud-Africains ont eu peur»

Axel Cornic

En France, certains observateurs craignent l’énorme choc qui attend les Bleus ce dimanche, face à l’Afrique du Sud. Mais Vincent Moscato, ancien talonneur et voix de RMC Sport avec son émission Le Super Moscato Show, est persuadé que la peu n’est pas vraiment dans le camp du XV de France.

Les matchs à élimination directe arrivent et la France se trouve avec un sacré client, puisque c’est l’Afrique du Sud championne en titre qui va se présenter ce dimanche sur la pelouse du XV de France. Et ils sont réservé une surprise aux Bleus avec une composition assez surprenante, avec notamment l’absence de Faf de Klerk au profite de Cobus Reinach.

Le XV de France a trouvé le secret pour gagner la Coupe du monde de rugby https://t.co/CRb8PjftX2 pic.twitter.com/Zxe93nCCU5 — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

« De Klerk, ce n’est pas Dupont ! »

Pour Vincent Moscato il n’y a aucun doute, cela trahi une certaine appréhension chez les Springboks. « Les Sud-Africains ont eu peur. Faf de Klerk n’est pas le plus léger du monde, c’est un trapu, ce n’est pas un grand coureur. Ce n’est pas Dupont ! Donc ils ont mis un mec qui a des cannes extraordinaires et qui est capable de défendre davantage, à savoir Cobus Reinach » a expliqué l’ancien talonneur, sur RMC Sport .

« Ils veulent te contrecarrer car tu joues beaucoup, tu es capable de jouer et de rendre le ballon »