XV de France - Afrique du Sud : Ce coup de poker qui étonne tout le monde

Jean de Teyssière

Ce vendredi, l'heure était au dévoilement des compositions des équipes de la part du XV de France et de l'Afrique du Sud. Si du côté français, aucun changement n'est à signaler, si ce n'est le retour d'Antoine Dupont au poste de demi de mêlée, les Springboks, eux, ont surpris. De quoi avantager les Français ?

Comme l'a justement dit Fabien Galthié, le match de dimanche entre la France et l'Afrique du Sud lors des quarts de finale de la Coupe du monde sera une véritable partie d'échecs. C'est en ce sens que Rassie Erasmus et Jacques Nienaber les sélectionneurs sud-africains ont dévoilé une composition surprenante.

Reinach préféré à De Klerk, Libbock à Pollard

Tout le monde s'attendant à ce que l'Afrique du Sud prépare sa vieille recette face au XV de France. A savoir un jeu basé sur la rivalité physique, l'occupation et la défense agressive. Bref, tout ce qui fait son succès depuis des lustres. C'est finalement tout l'inverse qui va se produire ce dimanche, avec la titularisation de Cobus Reinach au poste de demi de mêlée, aux dépends de Faf De Klerk. Idem pour Manie Libbock, préféré à Handré Pollard au poste de demi d'ouverture. Avec ce choix, et surtout un banc composé en 5-3, (5 avants et 3 arrières) au lieu de l'habituel 7-1, les Boks veulent donc répondre physiquement au duel avec les Bleus , bien sûr, mais également un peu d'imprévisibilité, de création et donc, de prise de risque. Un changement qui parait risqué, dans un match si important.

L'Afrique du Sud justifie ce choix