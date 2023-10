EXCLU - David Gérard : « Ils vont mettre énormément de pression sur Antoine »

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Avant le choc entre la France et l’Afrique du Sud en quart-de-finale de la Coupe du monde, David Gérard, l’entraîneur des avants du Portugal, livre son analyse sur les clefs du match, l’agressivité des Springboks et la présence d’Antoine Dupont.

David, entre la France et l’Afrique du Sud, tout le monde annonce que ça va taper fort. Es-tu d’accord avec ça ?



Oui, ça va être un match de cogneur. Pour moi, en termes de densité physique, les deux plus gros paquets d’avants dans le monde, c’est l’Afrique du Sud et la France. Même plus que l’Irlande. Je trouve qu’on cogne plus fort, on est plus lourd, on est plus dense. Même si on n’a pas joué avec un vrai numéro 5 depuis le début de la compétition, je pense qu’on a une capacité à cogner plus fort, notamment sur l’ensemble de l’effectif.



A quoi va ressembler ce match ?



Pour moi, ça va être la guerre du territoire. En commençant par la conquête. La mêlée et la touche vont être primordiale. Le gain du ballon est important. Je sais que si les Français ont le ballon, ils vont pouvoir mettre en danger la défense des Sud-Afs. Mais pour cela, il faudra avoir vraiment des ballons propres, et ce n’est pas toujours évident d’en avoir face au meilleur contre du Mondial, et une des meilleures mêlées.

Retour vers le futur ⏩️ pic.twitter.com/JKyaRTEcPw — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) October 10, 2023

« Psychologiquement, les Français vont se sentir très fort avec Antoine »

Ce sera avec Antoine Dupont. Cela te paraît-il être un risque ?



Non, je ne pense pas. Sinon, il ne serait pas là. Aujourd’hui, ce n’est pas la finale du Mondial, c’est le quart. C’est important, mais il y a potentiellement une demi-finale derrière, aussi importante. S’il joue, c’est qu’il sait qu’il peut jouer. Je pense que sa présence, c’est aussi un plus psychologique. Quand on voit la qualité du match de Maxime Lucu associé à Matthieu Jalibert, on sait qu’on avait ce qu’il fallait au cas où Antoine Dupont ne puisse pas jouer. Mais psychologiquement, les Français vont se sentir très fort si Antoine est là.



Et c’est aussi important pour l’adversaire… Les Springboks vont-ils défendre différemment ?



Ils vont lui mettre énormément de pression. Énormément ! Ce n’est pas évident ce qui lui est arrivé. Il s’est très peu entraîné. Son élan a été coupé. Et je sais qu’un sportif de haut-niveau, même si c’est un excellent joueur, quand il se blesse, il faut toujours un peu de temps pour se remettre en route. Il a quand même subi une opération. Faut donc s’attendre à avoir beaucoup de pression sur lui. Les Irlandais par exemple arrivent à le faire déjouer parce qu’ils montent en pointe en permanence et ils le font tomber. Même s’il fait la passe, il subit le placage. Les Sud-Afs vont faire ça. Si j’étais le coach de l’Afrique du Sud, je missionnerais le demi-de-mêlée pour qu’il le rende fou. Il y aura de l’homme à homme.



Vont-ils aller jusqu’au vice de lui attaquer le visage, là où il a un point de faiblesse ?



Non. S’il y en a un qui lui attaque la bouche, il prendra un carton et se fera expulser. Mais sans aller jusque-là, ils ont un jeu brutal. Mais je ne les vois pas faire ça. Ils ne sont pas anti-sportifs. Mais ce sont des mecs violents, très agressifs, qui vont jouer leur jeu. Et ils ne lui feront pas de cadeau. Évidemment s’ils l’attrapent… Ils feront comme avec n’importe quel Français qui leur passera entre les mains. Ils seront très violents.

« On est meilleur qu’eux et on est chez nous »

La faiblesse des Springboks, c’est peut-être le jeu au pied. Ce sera également une des clefs du match ?



Ils feront entrer Pollard. Ils se disent sûrement que quand il va entrer il fera du bien, il va peut-être les soulager. Mais, ce sera aussi le résultat de la discipline. L’indiscipline de l’une ou l’autre des équipes viendra de la pression qu’ils auront en phase de conquête. Pour moi, la conquête du ballon va être primordiale. Même avoir des ballons en premier alignement, premier sauteur, ce seront des ballons moyens pour attaquer, mais je pense qu’il faudra s’en contenter. Il faudra être heureux de l’avoir parce que les Sud-Afs ne seront pas évidents à contrer.



Les Bleus vont-ils gagner ?



On va gagner. On est meilleur qu’eux et on est chez nous. C’est un gros avantage. On est sur nos terres, notre territoire. De toute façon, il faut qu’on gagne. C’est l’année ou jamais. On a tout pour gagner. Même le retour du meilleur joueur du monde. Donc tous les voyants sont au vert.



Selon toi, le futur vainqueur de cette Coupe du monde sera-t-il issu des deux gros quart-de-finale Irlande - Nouvelle-Zélande et France - Afrique du sud ? Ou il peut encore y avoir des surprises ?



Je crains qu’ils ne s’entretuent un peu. Pour moi, il y aura énormément de perte et de fatigue à l’issue des quarts de finale. Quelle que soit l’équipe qui passera elle va laisser des hommes et énormément d’énergie. Il y aura des séquelles. Dans le tableau des Bleus par exemple, il faudra croiser avec les Anglais ou les Fidjiens. L’Angleterre, ça ne joue pas très bien, mais c’est plutôt agressif et ils aiment les Crunch face à la France. Et les Fidjiens, pour les avoir eus en face, ça cogne terrible. Si les Fidjiens passent les quarts, ils seront dangereux parce qu’ils ont des qualités individuelles de puissance qui sont uniques. Mais on a la largeur d’effectif. On a tout ce qu’il faut en France pour s’en sortir.