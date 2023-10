L’Afrique du Sud annonce de grosses surprises, le XV de France est prévenu

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, l'Afrique du Sud a dévoilé sa composition pour le quart de finale face au XV de France ce dimanche. Et Jacques Nienaber et Rassie Erasmus ont annoncé quelques surprises. Les Springboks ont décidé de titulariser Cobus Reinach et Manie Libbok en charnière à la place de Faf de Klerk et Handré Pollard.

Le XV de France sait ce qu'il aura à affronter ce dimanche. Ce vendredi, l'Afrique du Sud a dévoilé sa composition et quelques surprises sont à noter, notamment en ce qui concerne la charnière. Faf de Klerk et Handré Pollard vont laisser leur place à Cobus Reinach et Manie Libbok. Présents en conférence de presse, Jacques Nienaber et Rassie Erasmus ont justifié leur décision.

L'Afrique du Sud tente un coup surprenant

« Nous avons sélectionné l'équipe qui nous donne la meilleure chance de gagner. Sur le choix de Cobus Reinach par rapport à Faf de Klerk, les gens n'auraient pas été surpris de l'un ou de l'autre. Les Français sont bons au pied et utilisent cette option. Nous pensons avoir besoin de Duane Vermeulen mais ça ne veut pas dire qu'il jouera en demi-finale. C'est une sélection basée sur ce dont nous avons besoin pour gagner dimanche » a déclaré Nienaber, entraîneur des Springboks.

L'Afrique du Sud justifie cette décision