XV de France : Enorme dilemme pour l’Afrique du Sud, il a la recette miracle

Axel Cornic

Champion du monde en 2007 et 2019 avec l’Afrique du Sud, François Steyn est sans aucun doute l’un des plus Français des Springboks. A quelques joueurs d’un quart de finale très attendu il s’exprime sur un sujet crucial, avec le choix entre Handré Pollard et Manie Libbok au poste d’ouvreur pour les Sud-africains.

L’Afrique du Sud joue encore à l’intox avant le quart de finale de cette Coupe du monde, mais un poste en particulier inquiète le XV de France. Titulaire au poste d’ouvreur depuis le début de la compétition, Manie Libbok est en effet bon dans l’animation offensive mais défaillant dans le jeu au pied... ce qui est tut l’inverse d’un Handré Pollard rappelé récemment et qui excelle justement dans l’exercice des pénalités et des transformations.

Coupe du monde de Rugby : Il donne les clés de la victoire au XV de France https://t.co/xMJONqyqRx pic.twitter.com/nudunGzj4T — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

« Manie est pourtant devenu un très bon buteur, depuis qu’il a signé aux Stormers »

Dans un entretien accordé au Midi Olympique , François Steyn a tenu à défendre Manie Libbok, qui réalise des bonnes choses depuis le début de la Coupe du monde. « Manie a été magnifique depuis le début de la compétition mais son jeu au pied rend parfois un peu les gens nerveux, au pays. Il est pourtant devenu un très bon buteur, depuis qu’il a signé aux Stormers (en 2021) » a expliqué le double Champion du monde.

« Je ferais débuter Manie et Handré Pollard entrerait à la mi-temps »