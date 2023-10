Jackpot inattendu pour la France, la Coupe du monde de Rugby affole les records

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Coupe du monde de rugby entre dans une nouvelle phase ce samedi avec le début des quarts de finale, et alors qu’il reste un peu plus de deux semaines de compétition, la France peut déjà se satisfaire des retombées économiques réalisées supérieures aux espérances calculées avant le coup d’envoi du Mondial.

Le XV de France répond aux attentes de ses supporters depuis le début de la Coupe du monde de rugby, mais le plus dur reste à faire désormais avec le lancement des matches à élimination directe, et un quart de finale difficile qui attend les Bleus contre l’Afrique du Sud. Les supporters tricolores seront présents en nombre au Stade de France alors que la compétition connaît un réel intérêt dans le pays, qui a également vu débarquer de nombreux supporters étrangers pour l’événement organisé dans l’Hexagone. Un afflux qui se ressent sur le plan économique.

« Le début de la Coupe du monde de rugby 2023 en France restera dans les annales »

Alors que le Mondial a démarré le 8 septembre dernier, les premières retombées économiques sont connues, et elles dépassent les espérances ! « Le début de la Coupe du monde de rugby 2023 en France restera dans les annales , a annoncé dans des propos relayés par BFM Business Natalia Lechmanova, économiste au Mastercard Economics Institute. Les retombées que nous observons indiquent que la ferveur observée sur le terrain se reflète dans les régions où se déroulent les matchs. En tant que pays hôte, la France a vu un afflux soudain de visiteurs ainsi qu’une hausse significative des ventes dans différents secteurs. » Ils seraient en effet entre 450.000 et 600.000 individus à avoir débarqué en France, un chiffre jamais atteint, alors que l'Angleterre comptait 405.000 visiteurs 2015.

Hausses importantes des dépenses liées à l’hébergement et à la restauration

Dans le détail, on note une hausse des ventes au détail de 7,2% en glissement annuel dans les dépenses liées à l’hébergement et à la restauration sur les 10 premiers jours de la Coupe du monde, soit du 8 au 18 septembre. Les ventes dans les commerces de proximité ont grimpé de 13,1% par rapport à l’année dernière et 23,6% concernant la fréquentation pour les restaurants. La Loire a notamment fait le plein au niveau des dépenses en restaurant avec une hausse de 91%, alors que Saint-Etienne est l’une des villes hôtes avec le Stade Geoffroy-Guichard. Suit derrière la Gironde et son stade Matmut Atlantique à Bordeaux avec +44,2 % par rapport à l’année dernière. Les Bouches-du-Rhône, qui peuvent compter sur le Stade Vélodrome de Marseille qui a également accueilli plusieurs matches, ont de leur côté enregistré une augmentation de 30,7 % sur les ventes de détail. On retrouve derrière la Haute-Garonne (où se trouve le Stadium de Toulouse) avec +26,2 % par rapport à la même période en 2022 puis la Loire, qui a aussi explosé les chiffres dans le secteur de l’hébergement avec une hausse de 58,7 %. C’est mieux que la Loire-Atlantique qui compte sur le Stade de la Beaujoire à Nantes (+27,6%) et les Bouches-du-Rhône (+24,7%).