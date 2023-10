Sans Dupont, il dévoile le patron du XV de France

Jean de Teyssière

Le XV de France a dû faire sans Antoine Dupont durant quasiment deux semaines. Le demi de mêlée a été opéré du visage après sa fracture maxillo-zygomatique contractée face à la Namibie le 21 septembre dernier. Depuis, Dupont est revenu et a même participé aux entraînements, pour pouvoir tenir sa place ce dimanche face à l'Afrique du Sud pour les quarts de finale. En son absence, les autres leaders du groupe ont pris le relais, comme Grégory Alldritt.

Le XV de France a dû apprendre à vivre sans Antoine Dupont, et cela s'est finalement bien passé. Sans lui face à l'Italie vendredi dernier, les Bleus se sont largement imposés (60-7) pour valider leur ticket pour les quarts de finale. La force de ce groupe semble régner dans la capacité qu'ont les joueurs à faire face aux coups durs et surtout à un leadership partagés. Le vice-capitaine est certes Charles Ollivon dans l'esprit de Fabien Galthié, mais d'autres assurent également le relais...

«Quand Alldritt parle, tout le monde l’écoute»

À désormais trois jours du match importantissime entre le XV de France et l'Afrique du Sud, Anthony Jelonch a été interrogé sur l'apport de Grégory Alldritt au sein du groupe France. Le troisième ligne français explique alors dans Rugbyrama que « Je suis H24 avec lui, donc c’est assez facile d’en parler. Sur et en dehors du terrain, il donne tout pour les autres. Et sur le leadership, quand il parle, tout le monde l’écoute. »

«Il sait mener ses troupes»