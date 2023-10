Coupe du monde de Rugby : Le XV de France se lâche sur Dupont

Axel Cornic

Le retour d’Antoine Dupont, blessé au visage le 21 septembre dernier, se précise de jour en jour. Le capitaine du XV de France s’est entraîne avec un casque ce mercredi et William Servat, coach de la conquête, s’est montré assez optimiste concernant son état de santé et sa présence en quart de finale contre l’Afrique du Sud.

Véritable feuilleton de cette Coupe du monde, le retour d’Antoine Dupont semble se préciser. Une vingtaine de jours après sa blessure au visage, le demi de mêlée a été autorisé à reprendre les entraînements et on pu le voir ce mercredi, portant un casque de protection. Pas de contact important toutefois, avec ses coéquipiers qui ont souvent ralenti face à lui afin d’éviter le défi physique.

« Antoine se porte très bien »

Présent en conférence de presse, William Servat a donné les dernières nouvelles sur l’état de santé de Dupont. « Antoine se porte très bien. Il a toujours été impliqué même pendant sa période de repos. Il est resté impliqué sur les choix tactiques même à distance » a expliqué l’entraîneur de la conquête du XV de France. « Il est encore plus concerné car il est revenu, il participe de manière très active à l'entraînement, aux séances vidéo et tout ce qui fait le jeu de l'équipe de France ».

« Il est 100% de ses capacités et il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit »