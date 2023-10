Antoine Dupont, le XV de France vend la mèche

Axel Cornic

De retour une vingtaine de jours après sa fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont a été aperçu avec un casque à l’entraînement du XV de France. Une façon de se protéger pour peut-être démarrer ce quart de finale très attendu face à l’Afrique du Sud, qui se tiendra ce dimanche 15 octobre au Stade de France (21h).

C’est la grande question du moment. Antoine Dupont, blessé au visage lors d’un match de poule contre la Namibie le 21 septembre dernier, sera-t-il apte pour jouer un quart de finale de Coupe du monde ? L’optimisme grandit au fil des jours et depuis mardi, le capitaine du XV de France a même repris les entraînements avec contact.

XV de France : Galthié est prévenu, il peut tout changer pour l’Afrique du Sud https://t.co/abA0aDaGwR pic.twitter.com/hLsKoRATDQ — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Casque noir à l’entraînement

Ce mercredi, un cliché d’Antoine Dupont portant un casque de protection a fait le tour des réseaux sociaux. Le règlement World Rugby interdisant les masques rigides, la décision semble avoir été prise par le staff du XV de France de tester cette option du casque.« On a testé (le casque, ndlr) pour voir ce que ça donnait, pour savoir si ça protégeait vraiment ou pas » a confié Laurent Labit, entraîneur de l’attaque. « On voulait vérifier s'il était gêné dans sa vision. On a essayé avec ou sans ».

Dupont titulaire face à l’Afrique du Sud ?