XV de France : Antoine Dupont va faire comme LeBron James !

Axel Cornic

Autorisé par son chirurgien à reprendre la compétition, Antoine Dupont postule pour le quart de finale de Coupe du monde de rugby, qui opposera ce 15 octobre le XV de France à l’Afrique du Sud. Mais on ne sait pas encore comment le capitaine tricolore reviendra, avec la possibilité de le voir porter un masque de protection après sa blessure au visage… comme d’autres stars ont fait avant lui.

Une vingtaine de jours après sa fracture maxillo-zygomatique, Antoine Dupont est de retour à l’entraînement. Déjà présent avec le groupe français la semaine dernière, le demi de mêlée a eu l’aval final, puisque son chirurgien l’a autorisé à reprendre les contacts et surtout la compétition.

Afrique du Sud : «Un combat de chiens», il lance le choc face à la France https://t.co/LIz0aRbVEr pic.twitter.com/dfyoP5P6rP — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

Antoine Dupont est de retour

Très attendue, la nouvelle a évidemment été extrêmement bien accueillie par le rugby français, mais des nombreuses questions persistent. Personne ne peut en effet dire si Dupont sera véritablement titulaire contre l’Afrique du Sud, puisque c’est Fabien Galthié qui devra le décider. Il faut dire que Maxime Lucu a réalisé de belles choses en son absence et son entente avec Matthieu Jalibert, son coéquipier en club, est très appréciée au sein du XV de France.

« Il faut qu'il le supporte, qu'il ne soit pas gêné d'un point de vue visuel et auditif »

Mais la question principale concerne surtout le probable port d’une protection par Antoine Dupont ! Voilà plusieurs jours qu’on parle d’un possible masque pour « SuperDupont », même si le règlement World Rugby rend les choses très compliquées. « On travaille dessus, il a testé ce genre de protection » a récemment déclaré Bruno Boussagol, manager santé du XV de France. « Il faut qu'il arrive à s'entraîner avec. Il faut qu'il le supporte, qu'il ne soit pas gêné d'un point de vue visuel et auditif ». A noter que le possible port d’un casque est également évoqué.

LeBron James, le vengeur masqué de la NBA

Si cette tendance ce confirme, Dupont ne sera pas le premier sportif à porter une telle protection. On se souvient en effet de LeBron James avait été obligé de porter un masque en 2014, lorsqu’il était encore au Miami Heat. Cela ne l’avait pas gêné pour mener son équipe jusqu’en finale de la NBA, finalement perdue face aux San Antonio Spurs de Tony Parker. Il y a d’ailleurs d’autres exemples dans le basket avec Kobe Bryant ou encore Kyrie Irving, sans oublier Victor Osimhen en football ou encore Imanol Harinordoquy au rugby.