Coupe du monde de rugby : L’Afrique du Sud craque pour une star du XV de France

Arnaud De Kanel

Le XV de France connait son adversaire pour les quarts de finale et ce sera l'Afrique du Sud ! Les Bleus pourront compter sur leur homme en forme, Grégory Alldritt. Le troisième ligne prouve depuis plusieurs saisons qu'il est une référence à son poste et son homologue sud-africain Jasper Wiese l'admire.

Dimanche, le XV de France affrontera l'Afrique du Sud pour tenter de décrocher sa place en demi-finales. Devenu indispensable dans l'équipe de Fabien Galthié, Gregory Alldritt sera - sauf catastrophe - titulaire pour cette rencontre. Le troisième ligne du Stade Rochelais enchaine les prestations de haut vol dans cette Coupe du monde. Déjà impressionnant en préparation, Alldritt a continué sur sa lancée et il a même été élu homme du match face aux All Blacks et plus récemment face à l'Italie. En club, il est tout aussi important puisqu'il a remporté la Champions Cup avec le Stade Rochelais cette année. Devenu une référence à son poste, Alldritt a reçu les louanges de son homologue sud-africain.

«C'est un des meilleurs numéros 8 du circuit mondial»

L'Afrique du Sud fait déjà monter la pression avant d'affronter le XV de France. Les Springboks ne tarissent pas d'éloges au sujet des joueurs de Fabien Galthié, à l'image du troisième-ligne Jasper Wiese avec Gregory Alldritt. « C'est un des meilleurs numéros 8 du circuit mondial en ce moment, avec l'Irlandais Caelan Doris et Ardie Savea. C'est un joueur très physique, qui va mettre le nez dans les rucks, excellent pour voler des ballons au sol. Il donne l'impulsion au centre du terrain, il faut toujours le surveiller si on veut le neutraliser », a avoué le joueur de Leicester dans des propos rapportés par L'Equipe . Plus tôt, c'est Daan Human qui a évoqué cette fois-ci Antoine Dupont.

«Un joueur extraordinaire»