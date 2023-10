Antoine Dupont : Le XV de France se lâche sur le feuilleton !

Arnaud De Kanel

A six jours d'affronter l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde, le XV de France a fait son retour à l'entrainement ce lundi. L'occasion pour Bruno Boussagol de faire le point sur l'état de santé des joueurs de Fabien Galthié, et bien évidemment sur celui d'Antoine Dupont.

Le XV de France peut souffler un grand coup. Ce lundi, la FFR a annoncé l'aval du chirurgien d'Antoine Dupont pour la reprise de l'entrainement avec contacts du capitaine des Bleus . « Suite à sa visite médicale planifiée aujourd'hui avec le chirurgien qui l'a précédemment opéré, Antoine Dupont a obtenu l'autorisation de reprendre dès ce jour les entraînements de rugby », a indiqué l'instance dans un communiqué. Bruno Boussagol a conté le feuilleton ce lundi en conférence de presse.

«Tout est allé très vite»

Le manager santé du XV de France a bien évidemment été interrogé sur Antoine Dupont. Ce à quoi il a répondu : « Tout est allé très vite puisqu'il n'avait pas de séquelle après son traumatisme. Le prérequis était l'accord du chirurgien. On va continuer à travailler avec lui pour qu'il soit dans les bonnes dispositions avant la décision du sélectionneur. La semaine dernière, tout été modéré. Maintenant, il est avec le groupe. »

«On a trois jours pour le tester et voir sa réaction avant la compo»