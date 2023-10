XV de France : Antoine Dupont victime d'un complot ?

Jean de Teyssière

Le XV de France a bien cru qu'il allait perdre Antoine Dupont. Face à la Namibie, le point noir malgré l'écrasante victoire française (96-0) est bien évidemment la sortie sur blessure du demi de mêlée tricolore, touché à la pommette après avoir été percuté très violemment par Johan Deysel. Et si c'était calculé ?

Le rugby donne souvent à voir des contacts très virils entre les joueurs, certains pouvant même être très graves. C'est notamment le cas d'Antoine Dupont qui aurait pu voir sa Coupe du monde se terminer après sa fracture maxillo-zygomatique. Et pour un ancien international français, cette blessure ne doit rien au hasard.

«C'est presque une agression, il veut se le payer»

Dans des propos accordés à Midi Olympique , l'ancien demi de mêlée international, Guy Accoceberry, se souvient lui aussi d'une blessure similaire subie 32 ans plus tôt et estime que le geste du Namibien était prémédité : « C'est presque une agression commise par le Namibien. Je ne dis pas qu'il veut lui casser la mâchoire, mais il veut se le payer. Certes, il s'est excusé mais c'est un peu facile. Moi, je n'avais pas accepté les excuses de ce 'Monsieur C'. A l'époque, un de mes oncles avait trouvé son numéro de téléphone et l'avait un peu secoué car il n'avait, à aucun moment, cherché à prendre de mes nouvelles. »

«Il y avait un contrat sur ma tête»